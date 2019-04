'Music Inside Rimini' torna in Fiera

(ANSA) - RIMINI, 30 APR - Dal 5 al 7 maggio quarta edizione di Music Inside Rimini, fiera organizzata da Italian Exhibition Group diventata punto di riferimento per il mondo dello show business, grazie ad un format unico a livello europeo che integra i comparti della filiera merceologica - b2b, b2expert e pubblico - declinati nei settori Light&Sound, Professional Video, Integrated Systems, Music & DJ Producer.

Molte le novità annunciate a livello espositivo, formativo ed entertainment che si svilupperanno in otto padiglioni della Fiera riminese.

Il format 'Live You Play', inglobato ufficialmente dal brand MiR, darà spazio al mondo Rock e Teatro con tre padiglioni nei quali i partecipanti potranno immergersi per provare dal vivo le innovazioni tecnologiche attraverso Virtual Check e Live Show.