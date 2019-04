Logo e naming 7/o centenario morte Dante

(ANSA) - RAVENNA, 30 APR - Il logo e il naming 'Viva Dante' ideati da Matilde Studio di Cesena per rappresentare il settimo centenario della morte di Dante Alighieri sono quelli che hanno maggiormente convinto il pubblico del Teatro Rasi, protagonista della procedura partecipata che ha costituito la fase finale della selezione con cui l'Amministrazione comunale ha scelto di individuare l'identità visiva che rappresenti il settimo centenario dantesco del 2021 a Ravenna. Per la proposta di Matilde Studio hanno votato ieri sera 176 persone su 291; al secondo posto il progetto proposto da Social Design di Firenze, terzo quello di Menabò Group di Forlì.

Il marchio prescelto rappresenta il numero 700, stilizzato utilizzando un motivo a tessere. La forma è completata dalla silhouette di Dante ripreso dall'iconico ritratto di Botticelli con alcune variazioni relative soprattutto alla corona d'alloro tesa a dare maggior risalto al profilo in monocromia.