Venturi: Carpi avrà un nuovo ospedale

(ANSA) - MODENA, 29 APR - "Carpi avrà un nuovo Ospedale". La notizia è stata data oggi dall'assessore alla sanità della Regione Emilia-Romagna, Sergio Venturi, che nel pomeriggio ha visitato il Ramazzini, attuale ospedale carpigiano, accompagnato dalla direttrice del distretto Stefania Ascari in rappresentanza del direttore generale Massimo Annicchiarico e dal Direttore dell'ospedale Andrea Ziglio. Quello di Carpi, ha spiegato l'assessore, sarà uno dei tre nuovi ospedali, dopo Cesena e Piacenza. Venturi, fa sapere una nota dell'Ausl, ha espresso l'impegno a reperire le risorse in tempi brevi, di concerto con la direzione dell'Azienda Usl, l'amministrazione comunale e quanti vorranno - anche attraverso raccolte fondi - contribuire a questo grande progetto, la cui area di edificazione non è ancora stata definita.