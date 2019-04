Toscani dona al Mar scatto Razza Umana

(ANSA) - RAVENNA, 29 APR - Oliviero Toscani, protagonista della mostra 'Più di 50 anni di magnifici fallimenti' in corso fino al 30 giugno al Mar-Museo d'Arte della città di Ravenna, donerà al museo romagnolo uno dei celebri scatti del progetto 'Razza Umana', con il coinvolgimento del pubblico.

Il fotografo e il Mar hanno selezionato tre fotografie e chiamano la collettività a scegliere tra queste l'opera da acquisire: a tutti coloro che visiteranno la mostra il 30 aprile e 1 maggio verrà distribuita una scheda con la possibilità di scegliere l'opera favorita. La fotografia più votata verrà acquisita nella collezione permanente del Museo.

La serie 'Razza Umana' è uno studio socio-politico, culturale e antropologico per il quale Oliviero Toscani ha allestito set fotografici in decine di città nel mondo per indagare la morfologia degli esseri umani, per vedere come siamo fatti, che faccia abbiamo, capire le differenze, "prendere impronte somatiche e catturare i volti dell'umanità".