(ANSA) - BOLOGNA, 29 APR - A una manciata di giorni dalla partenza del Giro d'Italia, esce l'Almanacco del Ciclismo 2019, per Gianni Marchesini edizioni, che quest'anno sarà la prima uscita di una collana di annuari patrocinati dal giornalista Marino Bartoletti, dedicati a motociclismo, tennis, F.1 e altre discipline.

Lo storico manuale, ideato da Lamberto Righi e giunto alla 28/a edizione, è firmato dal ct azzurro, Davide Cassani, con la collaborazione di Roberto Viganò e quest'anno si presenta in una veste grafica completamente rinnovata, e l'introduzione delle Pagine azzurre, dedicate ai risultati di tutte le rappresentative nazionali, e delle Pagine della memoria, in cui rievocare fatti importanti del passato. Inoltre, nelle 496 pagine, i consueti contenuti, con i risultati della scorsa stagione, schede, squadre, calendari 2019 gruppi dilettantistici, record e albi d'oro. Infine un omaggio grafico ai cent'anni dalla nascita di Fausto Coppi.