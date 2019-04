Cinema Sergio Leone, mostra in dicembre

(ANSA) - BOLOGNA, 29 APR - Nel 2019 ricorrono due anniversari legati a Sergio Leone: i 90 anni dalla nascita (3 gennaio 1929) e i trent'anni dalla scomparsa, avvenuta il 30 aprile 1989. Per ricordare il regista che trasfigurò il western, e non solo, per tornare sul suo cinema e intrecciarne i legami con la sua esperienza di vita - era lo stesso Leone a dire "Il cinema è per me la vita, e viceversa" - Roma, la sua città, accoglierà una mostra dal 12 dicembre al Museo dell'Ara Pacis: 'C'era una volta Sergio Leone', a cura del direttore della Cineteca di Bologna Gian Luca Farinelli.

"Per Leone la fiaba è il cinema, nei suoi film 'C'era una volta' significa raccontare il mondo e la storia con gli occhi e la memoria della settima arte", dice Farinelli.