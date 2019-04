Chiude persone in locale e rapina banca

(ANSA) - BOLOGNA, 29 APR - Rapina, questo pomeriggio alle 16.30, alla filiale della Banca di Bologna in via Bellaria a Bologna. A quanto si apprende un uomo, con il volto travisato, armato di coltello ha minacciato le persone presenti, 4-5 in tutto, e le ha rinchiuse in un locale dell'istituto di credito. Il bandito, che si sarebbe rivolto al personale in italiano, é fuggito con il bottino ancora in fase di quantificazione. Al momento non risulterebbero persone ferite.

Immediatamente allertata la Polizia che ha avviato le indagini.