Fotografia, Polici vince Circuito Off

Valerio Polici, con la mostra 'Ergo Sum' ospitata allo Spazio C21 di Reggio Emilia fino al 9 giugno, ha vinto il 'Circuito OFF' di Fotografia Europea 2019. Il premio, dedicato al collaboratore del festival Max Spreafico, è stato assegnato da una giuria presieduta da Walter Guadagnini e offrirà la possibilità all'autore di realizzare una nuova mostra da presentare nello spazio dedicato, a Palazzo Magnani, durante la prossima edizione di Fotografia Europea.

'Ergo Sum' è un progetto fotografico che Polici ha realizzato tra Europa e Argentina nell'arco di sei anni e che ha segnato una fase di cesura nella sua ricerca, il passaggio dal mondo espressivo dei writers a quello della fotografia. Seguendo alcuni writers protagonisti dei suoi scatti, da lui definiti "compagni di avventura", l'artista ha catturato, in un convulso bianco e nero, i luoghi periferici e interdetti del panorama metropolitano e industriale "in cui le identità definite si perdono e lasciano il passo a infinite possibilità".