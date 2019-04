Bimbo di 6 mesi ricoverato per meningite

Un bimbo di 6 mesi, colpito da meningite di tipo B, è ricoverato al Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Dopo sette giorni nel reparto di Rianimazione pediatrica, dove è stato trasferito alla vigilia di Pasqua dopo essere stato portato al pronto soccorso con la febbre alta, il piccolo in via di miglioramento ora si trova in Pediatria d'urgenza. Lo riferisce Il Resto del Carlino e la notizia trova conferme in ambienti sanitari. Il bambino, residente in città, non era ancora vaccinato per quel tipo di meningite e i genitori avevano messo in programma di procedere con la profilassi. Le condizioni del piccolo stanno migliorando, mentre il fratellino più grande, i genitori e le persone entrate in contatto con lui sono state sottoposte a misure di profilassi come disposto dal Dipartimento di sanità Pubblica dell'Ausl. Quattro mesi fa un bambino di due anni era morto all'Ospedale Maggiore per uno choc settico provocato da una infezione causata dal meningococco di tipo B.