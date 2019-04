14enne denuncia, 'abusata in spiaggia'

Indagini sono in corso a Rimini per approfondire la denuncia di una ragazza di 14 anni che ha riferito di aver subito un abuso sessuale da un coetaneo, durante una festa in spiaggia, il 25 aprile, a Cattolica. Secondo quanto riportato dalla stampa locale la squadra mobile della Questura riminese sta sentendo alcuni ragazzini presenti durante la serata. La presunta vittima avrebbe riferito di aver bevuto molto alcol durante la festa. A un certo punto si sarebbe appartata con un coetaneo, dopo di che i ricordi si fanno confusi, proprio perché ubriaca. Quando è tornata a casa, però, si è confidata con la madre dicendo che forse era stata violentata. I genitori hanno deciso di rivolgersi alla Polizia, sono stati avviati gli accertamenti ed è stata avvisata la Procura per i minorenni. Gli inquirenti, che hanno sentito la 14enne e potrebbero aver identificato il presunto aggressore, si muovono con molta cautela e riserbo.