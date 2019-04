3-1 all'Empoli, Bologna 'vede' salvezza

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Tra il Bologna e la serie A c'è di mezzo solo l'aritmetica, ma al Dall'Ara è comunque festa salvezza. I rossoblù battono l'Empoli 3-1 in rimonta, con le firme di Soriano, Sansone e Orsolini che rispondono alla rete di Pajac che aveva portato in vantaggio i toscani. Ma la vittoria del Bologna significa soprattutto più otto sul terzultimo posto, a quattro giornate dal termine. E con i rossoblu festeggiano anche le altre concorrenti alla salvezza, perché con la sconfitta di Bologna l'Empoli ha, a questo punto, un piede in serie B: i toscani sono a quattro lunghezze dalla 17/a posizione, e a questo punto la situazione si fa complicatissima.