'Traviata' torna al Comunale Bologna

Il Teatro Comunale di Bologna ripropone dal 28 aprile prossimo "La traviata" di Giuseppe Verdi, la quinta dal 2010: "per i detrattori, l'ennesima Traviata. - scherza il sovrintendente Fulvio Macciardi, annunciando anche che il prossimo bilancio 'ampiamente positivo' sarà approvato il 29 aprile -. Abbiamo osato molto sul repertorio, ma il botteghino ci sta premiando sia con i biglietti singoli che con gli abbonamenti".

Non si tratta di una novità ma della ripresa, opportunamente riadattata, dello spettacolo presentato a Busseto nel 2017 in coproduzione con il Festival Verdi con la regia di Andrea Bernard. Un allestimento che trasporta la vicenda in una casa d'aste gestita da Violetta: "La mercificazione dei sentimenti attraverso la mercificazione dell'arte", così il giovane regista alto-atesino spiega la sua idea dell'opera: "un amore destinato a naufragare, quello tra Violetta e Alfredo, che Germont accelera". Sul podio l'esperto direttore Renato Palumbo.