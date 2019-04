'Gli anni di Romano Prodi' al Biografilm

'Gli anni di Romano Prodi' è il titolo del film di Francesco Conversano e Nene Grignaffini che verrà presentato in anteprima al Biografilm Festival, a Bologna dal 7 al 17 giugno. Il film, prodotto da Movie Movie, sarà inserito nella sezione 'Storie italiane' e concorrerà all'Audience Award-Biografilm Storie italiane 2019. Per Biografilm è "un tributo a un grande personaggio tanto legato al suo territorio bolognese, quanto internazionale".

"Ascoltare il racconto 'ininterrotto', sincero e partecipato di Prodi che ripercorre molti momenti della sua vita privata e pubblica in una sorta di 'dialogo tra sè e sè', è stato per noi - affermano gli autori - un renderci partecipi della storia di un uomo di 'una generazione fortunata' che ha portato la sua passione e le sue competenze economiche e politiche in un pezzo di storia collettiva italiana ed europea al servizio dei cittadini. Una storia politica, di impegno civile e di partecipazione che va ricordata".