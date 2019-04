Fila per rottamare cartelle, Polizia sul posto

La polizia è intervenuta questa mattina negli uffici dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di via Tiarini, vicino alla sede del Comune, a Bologna. Intorno alle 8.15, infatti, è arrivata alla centrale operativa della Questura una richiesta di intervento per una lunga fila di persone in attesa di consegnare la documentazione per la rottamazione delle cartelle esattoriali. Il 30 aprile è il termine entro il quale richiedere di beneficiare della riduzione dell'importo dovuto come previsto dalla legge. Per gestire le persone in attesa, oltre un centinaio, è intervenuta anche la polizia locale che ha disposto alcune transenne per delimitare l'area di attesa.