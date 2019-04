Esercito: un suo stand allo 'Show dei motori' di Rimini

I motori, la velocità, ma anche la memoria storica, come temi portanti del lavoro quotidianamente svolto dai militari dell'Esercito Italiano in Patria e all'estero. È questo, in sintesi, il tema scelto dall'Esercito Italiano, per la prima volta presente a 'Lo show dei motori 2019', l'appuntamento organizzato alla fiera di Rimini, dal 25 al 28 aprile che riunisce tutte le realtà del mondo dei motori in un'unica, grande manifestazione.

Sarà un importante momento di comunicazione istituzionale - spiega una nota dell'Esercito - che consentirà ai visitatori della fiera di incontrare "i nostri militari e di veder da vicino, oltre al Vtlm Lince, il mezzo tattico in uso nei più sperduti teatri operativi, alcuni autoveicoli che hanno fatto la storia della Forza Armata".

Nello stand B7D7 sarà inoltre presente un infoteam per illustrare ai giovani gli sbocchi occupazionali, da quello come Volontario in Ferma Prefissata di un anno (Vfp1) e di quattro anni (Vfp4), e l'offerta formativa degli Istituti di formazione della Forza Armata: come l'Accademia Militare di Modena (corsi di Laurea Magistrale), la Scuola Sottufficiali di Viterbo (corsi di Laurea triennale), la Scuola Militare Nunziatella con sede a Napoli e la Scuola Militare Theulie' con sede a Milano (triennio del liceo classico e scientifico).