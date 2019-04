Accoltella la sorella a Modena, donna operata: è grave

Tentato omicidio questa mattina intorno alle 9 e 30 a Modena, in una palazzina in via Bolognese (nella frazione di Villanova). Un uomo ha accoltellato la sorella dopo che la stessa, stando alle prime notizie che si hanno, era andata a trovare la madre.

La vittima, 36 anni, è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Baggiovara dove è stata stabilizzata e successivamente operata d'urgenza. La paziente, fa sapere una nota dell'ospedale, presentava numerose ferite da arma da taglio al petto, alla schiena e al collo ed è ricoverata in terapia intensiva in prognosi riservata. Il fratello, che la avrebbe accoltellata, è stato fermato dai carabinieri.