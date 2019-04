Papignani lascia Fiom Emilia-Romagna dal 9 maggio

Il 9 maggio Bruno Papignani lascerà l'incarico di segretario generale della Fiom Emilia-Romagna. Ad annunciarlo è lui stesso con un post su Facebook con cui svela anche che il gesto è da ricondurre alle sue condizioni di salute: dal 2013 convive con una malattia rara. "Colgo l'occasione per chiarire ciò che non ha niente di misterioso circa il mio stato di salute", scrive. "All'inizio del 2013 mi è stata diagnostica una malattia rara, la fibrosi polmonare idiopatica". In questi anni "ho continuato a tenerla in equilibrio e ho continuato a lavorare, mi ha aiutato". Poi le condizioni sono peggiorate. Da metà dicembre scorso, salvo un paio di pause, è ricoverato e a letto. "La doppia polmonite ha riacutizzato la Fibrosi, occorre stabilizzare un equilibrio fra le cure in ospedale e della convalescenza, con la consapevolezza che non è scontato e facile", prosegue, "sono lucido. Del resto qui tutto è fatto dai metalmeccanici, dal letto alla Tac".