La Nba sbarca a Bologna, selezioni per campioni Jr

Sarà Bologna a ospitare dal 30 aprile al 4 maggio il 'selection camp' del Campionato mondiale Jr. Nba per l'Europa e Medio Oriente: si tratta di un campo della durata di una settimana in cui saranno scelti i 10 ragazzi e le 10 ragazze che rappresenteranno la regione al secondo Campionato mondiale Jr. Nba annuale in programma dal 6 all'11 agosto a Orlando, in Florida. A darne l'annuncio sono la National basketball association (Nba), il Comune di Bologna e Bologna Welcome, Convention & visitors bureau della città. Attesi 60 giovani partecipanti da 24 Paesi.

Il 'selection camp' si terrà nel Centro universitario sportivo bolognese e sarà tenuto da staff e allenatori Nba. Prevista la partecipazione dell'ex giocatore Boris Diaw (Francia) e di Don Showalter, Usa Basketball Director of Youth & Sport Development. Al camp anche Vladmir Radmanovic e Marko Milic, già giocatori Nba e 'ambassador' per l'Europa.