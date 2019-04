Carabine, polvere da sparo e munizioni in casa, arrestato

Carabine, centinaia di munizioni e anche un chilo di polvere da sparo e polvere pirica, con annesso materiale per confezionamento e produzione di munizioni artigianali: è il materiale trovato dai carabinieri sabato pomeriggio a Codigoro, nel Ferrarese, durante una perquisizione domiciliare nell'ambito di uno specifico servizio di contrasto alla commissione di condotte criminose. Arrestato in flagranza di reato per detenzione illegale di armi, munizioni ed esplosivi e per detenzione abusiva di armi un uomo di 39 anni, residente a Codigoro.

Nella sua abitazione i militari hanno trovato una carabina con la matricola abrasa, circa 500 munizioni di vario calibro, circa 200 capsule da innesco, un chilo di polvere da sparo e polvere pirica, un'ulteriore carabina e una pistola ad aria compressa (queste ultime due di libera vendita). In casa c'era anche "consistente" materiale per il confezionamento e la produzione di munizioni artigianali.