Discariche abusive in Valtrebbia,denunce

(ANSA) - PIACENZA, 20 APR - Alcune persone denunciate e due discariche abusive poste sotto sequestro in Valtrebbia, nel Piacentino. E' il risultato di una attività dei Carabinieri Forestali. A Ottone, vicino al confine con la provincia di Genova, i militari hanno scoperto che un 40enne del posto svuotava cantine e vecchie case per per poi abbandonare tutto in una zona isolata, in mezzo ai boschi. Qui sono state trovate due carcasse di automobili demolite, oltre a un'enorme quantità di rifiuti, alcuni pericolosi come lubrificanti, pneumatici, apparecchi elettrici, lastre in cemento e stufe in ghisa.

L'area posta sotto sequestro è di quasi 1.000 metri quadri.

Nei guai anche i due titolari di un'impresa edile di Bobbio che scaricavano laterizi e scarti di lavoro, tra cui dell'amianto, in mezzo al verde. Sempre a Bobbio il titolare di un'impresa di escavazioni residente nel Pavese è stato denunciato per illecita gestione rifiuti non pericolosi in quanto aveva ammassato sul terreno 50 tonnellate di terre e rocce da scavo.