De Zerbi: "Sono soddisfatto a metà"

(ANSA) - UDINE, 20 APR - E' "soddisfatto a metà", Roberto De Zerbi, che non si dice d'accordo sul fatto che il Sassuolo "sia già fuori dai giochi per la salvezza", perché "quest'anno la quota è ancora più alta". L'Udinese nel secondo tempo "ha spinto tanto, è una squadra forte e, se non riesci a chiudere la partita, può essere che la pareggi, ma non sono d'accordo che non potevamo chiuderla". "L'hai pareggiata forse per ingenuità, per come è arrivato il corner, e per sfortuna visto che il gol è stato attribuito a un mio giocatore". "E' vero, non abbiamo fatto nulla di eccezionale - aggiunge ancora - ma l'Udinese in casa ha vinto contro Bologna, Genoa ed Empoli che viaggiava in salute. Questo fa capire il livello di difficoltà della partita". Se ha un rammarico, De Zerbi, lo ha per i due cambi obbligati di Magnani, "perso per un problema muscolare", e Sensi, "per una botta". "Peluso ha fatto molto bene. Locatelli può e deve fare molto meglio".