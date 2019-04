Cecchetto lancia squadra, festa 'pop' con Max Pezzali e Syria

Una presentazione 'pop'. Claudio Cecchetto, in corsa per la poltrona di sindaco di Misano Adriatico alle prossime elezioni comunali del 26 maggio, svela i nomi dei 16 candidati che lo affiancheranno nella lista civica 'W Misano Viva' e lo fa portando sul palco due amici dello 'star system': Max Pezzali e Syria. "Ho voluto presentare i miei due amici ai miei nuovi amici, i cittadini di Misano", ha detto il papà del 'Gioca Jouer' e di Radio Deejay che spera di poter guidare nel prossimo futuro.

"Sono venuto in vacanza a Misano e ho scoperto un territorio meraviglioso! Ho pensato, come fare per esaltarne le eccellenze? Mi candido Sindaco!", ha proseguito. In squadra spicca Ivano Bonetti ex centrocampista, tra le altre squadre, di Genoa, Juventus e Bologna. "Claudio - ha raccontato alla presentazione - è una persona straordinaria, una persona che pensa in positivo e in grado di ironizzare su cose importanti quindi significa che sa quello che fa. È una persona cui piace dare prima che ricevere".