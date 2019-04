Calcio: Bologna lancia fuga salvezza

Il Bologna lancia la fuga salvezza, a più cinque sull'Empoli: al Dall'Ara vince 3-0 sulla Sampdoria grazie all'autorete di Tonelli e alle reti di Pulgar, nuovo capocannoniere rossoblù con 6 reti, e Orsolini. Una sconfitta che brucia ai blucerchiati, tanto da innescare negli spogliatoi una pesante lite tra il patron Massimo Ferrero e il dirigente Walter Sabatini che si dimette.

Quanto alle altre squadre emiliano-romagnole in campo, una Spal 'show' batte Empoli 4-2, mentre a Parma il Milan frena: la punizione di Bruno Alves a una manciata di minuti dal termine riporta la situazione in parità e tra crociati e rossoneri finisce 1-1. Il Sassuolo in trasferta a Udine pareggia 1-1.

