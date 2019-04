Guccini al 'festivaLOVE' di Scandiano

Francesco Guccini è annunciato ospite al 'festivaLOVE. Innamorati a Scandiano', sabato 1 giugno (ore 19) sul palco di piazza Fiume. Presenterà il libro 'Canzoni', edito da Bompiani, che raccoglie oltre 50 tra i suoi brani più amati; con lui sarà Gabriella Fenocchio, filologa e studiosa di letteratura italiana del Novecento, che ha analizzato alcuni testi come vere e proprie poesie, con note a margine, commenti sullo stile, figure retoriche e un commento ragionato su ogni pezzo.

"In ogni edizione - commenta l'assessore ai Saperi, Alberto Pighini - abbiamo cercato di invitare ospiti in grado di offrire al pubblico punti di vista interessanti e anche molto diversi tra loro su Amore e Innamoramento, 'fil rouge' dell'iniziativa che si ispira al poema scritto proprio a Scandiano da Matteo Maria Boiardo, l'Orlando Innamorato. L'incontro con Guccini sarà anche l'occasione per conoscere da vicino il percorso di un artista che ha saputo sempre coinvolgere il pubblico ed essere coerente con se stesso".