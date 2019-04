Spiaggia Rimini senza plastica e fumo

Una spiaggia, quella di Rimini, senza plastica e sigarette. Il comune romagnolo ha varato l'ordinanza balneare per il 2019 che prevede, infatti, il bando delle sigarette sulla battigia e l'addio a bicchieri monouso e cannucce in plastica a favore di bicchieri e cannucce di carta o di materiale compostabile o di materiale plastico lavabile in lavastoviglie e riutilizzabile .

Il divieto di utilizzare prodotti in plastica monouso scatterà dal primo luglio così da permettere agli operatori di smaltire eventuali scorte di bicchieri e di cannucce in possesso dalla passata stagione.

Il provvedimento dell'Amministrazione riminese è stato studiato nell'ottica della tutela dell'ambiente e della salute sia sul fronte della plastica sia su quello del fumo con il divieto di accendere sigarette in spiaggia in modo da garantire il benessere dei non fumatori e ridurre la presenza di mozziconi sull'arenile.