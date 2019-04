Maserati, Suv su misura per Ray Allen

Una Maserati Levante personalizzata per Ray Allen, uno dei più grandi tiratori da tre punti nella storia del basket Nba, due volte campione della lega con i Boston Celtics e i Miami Heat e inserito nella Hall of Fame della pallacanestro mondiale. La casa del Tridente ha realizzato per la star dei parquet americani, un suv su misura, il Levante Gts One of One presente in anteprima mondiale al Salone Internazionale dell'Auto di New York 2019.

La vettura, elaborata dal Centro Stile Maserati sui desideri del cestista, veste una livrea tristrato 'Blu Astro', ispirata al blu astrale della galassia ma anche ai colori della città di Miami, particolarmente amata da Allen. Come dettaglio personale nascosto, la firma di Ray è ricamata dietro il poggiatesta del sedile di guida mentre Infine, un altro elemento esclusivo è inserito nei battitacco retroilluminati: un'incisione laser che suggella la dedica 'Maserati for Ray'.