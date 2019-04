Europee: Nordest, tre le liste escluse

(ANSA) - VENEZIA, 18 APR - Sono tre le liste escluse dall'Ufficio elettorale della Corte d'Appello di Venezia tra le 20 presentate per la circoscrizione Nordest alle prossime elezioni europee. Si tratta della lista "Gilet arancioni", capeggiata da Antonio Pappalardo, di "Ora-rispetto per tutti gli animali" e la lista "Parlamentare indipendente" che presentava solo un candidato, Lamberto Roberti. Altre osservazioni sono state avanzate per singoli candidati di altre liste.