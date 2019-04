Esibizionista nudo al volante, denunciato

Guidava l'auto completamente nudo e quando ha affiancato una donna 50enne che stava passeggiando con il cane non ha esitato a mostrarle le parti intime, mimando gesti a sfondo sessuale. Un camionista rumeno di 58 anni, residente nelle Marche, è stato denunciato dalla Polizia di Forlì per atti osceni. L'episodio è accaduto lunedì mattina nei pressi della stazione ferroviaria.

La donna ha avuto la freddezza di memorizzare la targa della vettura, fornendo alla Polizia un'accurata descrizione dell'uomo. Le pattuglie delle volanti sono così riuscite in breve tempo a rintracciare l'autore del gesto, che si stava allontanando da Forlì dopo avere imboccato l'A14 in direzione sud. E' poi emerso dai precedenti che il camionista sarebbe un esibizionista seriale.