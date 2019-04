Al via il 'Budrio Ocarina Festival'

Gruppi e solisti di ocarina provenienti da paesi europei ma anche da Taiwan, Corea, Giappone e Stati Uniti saranno in cartellone dal 25 al 28 aprile al 'Budrio Ocarina Festival', appuntamento biennale nella cittadina nota in tutto il mondo per il particolare strumento a fiato di terracotta dalla forma ovoidale inventato nel 1853 dal budriese Giuseppe Donati.

Numerosi i concerti che si terranno anche a Bentivoglio, Castenaso e Granarolo, con un appuntamento a Bologna in piazza Maggiore il 26 aprile. Concerti che spazieranno dalla musica classifica al folk, dal pop al jazz, e non mancherà il gruppo Ocarinistico Budriese, che a giugno sarà per la quarta vola in tour in Giappone. Previsti anche i 'mercatini dei costruttori' con artigiani che esporranno ocarine, fischietti e flauti di tutti i materiali e le fogge possibili. Si terranno laboratori di costruzione dello strumento con i maestri artigiani creatori dello strumento di terracotta, oltre a visite guidate al Museo dell'ocarina e a mostre.