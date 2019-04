Osso nel fiume, è di una donna del '700

È giunta direttamente da un laboratorio specializzato della Florida la conferma che l'osso umano ritrovato nel greto del torrente Nure, in provincia di Piacenza nel gennaio scorso, non appartiene a Filippo Agnelli, il 67enne scomparso la notte dell'alluvione del 14 settembre 2015 (venne inghiottito con la sua auto dalla piena) e il cui corpo, a quasi quattro anni di distanza, non è ancora stato ritrovato. Il laboratorio di antropologia forense di Milano lo aveva spedito in America per analisi approfondite con esami al radio carbonio: gli specialisti di Miami hanno stabilito con sufficiente precisione che si tratta invece di un femore di donna, di circa 57 anni, risalente addirittura al 1700.