Ducati World, il via il 18 aprile

Si accendono i motori di Ducati World, la nuovissima area di Mirabilandia dedicata alle Rosse di Borgo Panigale. Dal 18 aprile i visitatori del più grande Parco d'Italia potranno essere catapultati nel rombante mondo delle due ruote: 35.000 mq completamente trasformati, con un investimento di oltre 25 milioni di euro, per accogliere la prima area tematica al mondo ispirata a un brand motociclistico inserita in un parco di divertimenti.

Gli ospiti potranno divertirsi con Diavel Ring, dando libero sfogo a derapate e gomme stridenti, come se si fosse in una gara di drift: un'attrazione per i più giovani che vogliono mettersi in gioco dosando marce e freni per domare il proprio Diavel.

Per i più piccoli anche Kiddy Monster: l'attrazione, ispirata a uno dei modelli Ducati più iconici, consente ai giovani piloti di salire a bordo di una moto e toccare il cielo, provando la sensazione di sentire il vento sul viso e lasciarsi trasportare sempre più in alto.