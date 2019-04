Cervia, Festival internazionale aquilone

(ANSA) - CERVIA (RAVENNA), 17 APR - Duecento artisti invitati da 40 Paesi, tra cui il Vietnam, quest'anno ospite d'onore con la città di Hanoi, partecipano dal 20 aprile all'1 maggio alla 39/a edizione del Festival internazionale dell'Aquilone a Pinarella di Cervia, sulla riviera ravennate.

Oltre alla spiaggia, le iniziative coinvolgono altri luoghi come il Magazzino del Sale e il Parco Poesia Pascoli a Villa Torlonia di San Mauro. E' "un festival delle culture che celebra l'unità nella diversità nel nome della pace e della fratellanza fra i popoli", spiegano gli organizzatori di Artevento. Questa edizione è dedicata al canadese Ray Bethell, vincitore di 11 guinness e superstar dell'aquilonismo acrobatico per 40 anni, scomparso in dicembre a 90 anni: a lui il 21 aprile sarà dedicata una serata, 'Romancing the wind'.

Aquiloni protagonisti anche a Ferrara, dove dal 25 al 28 aprile nel parco urbano Bassani si terrà la 40/a edizione del festival 'Vulandra', il più longevo d'Europa: quattro giorni di volo libero e dimostrativo.