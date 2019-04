Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti sarà capolista della lista Italia in Comune e +Europa nella circoscrizione nord est, coge comprende Friuli Venezia-Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna, alle elezioni europee. "Ogni voto a Italia in Comune e +Europa - ha detto Pizzarotti annunciando la propria candidatura - è un voto per un'Italia più forte e un'Europa più forte, e un voto tolto ai seguaci di Orban".