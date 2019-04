F1: Cina, Vettel "Mercedes più veloci"

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Purtroppo sembra proprio che la Mercedes sia troppo veloce per la Ferrari: è come se fossero partiti da una posizione migliore rispetto a noi. Tuttavia abbiamo avuto una buona sessione, forse c'era ancora qualcosina da spremere, però alla fine sono abbastanza contento di essere riuscito a fare l'ultimo tentativo, perché eravamo proprio al limite". Così Sebastian Vettel commenta il verdetto delle qualifiche del Gp della Cina, parlando a Sky Sport. Il ferrarista ha ottenuto il terzo miglior tempo alle spalle delle Mecedes di Bottas ed Hamilton. "Sono contento di avere tagliato in tempo il traguardo - aggiunge -. Penso che avrei potuto fare qualcosa in più, ma non abbastanza per battere le Mercedes. Sono contento del terzo tempo e della velocità della Ferrari sul rettilineo, però le Mercedes sono un bel po' più veloci in curva". "Potremo fare qualcosa di più sul rettilineo, la gara è lunga e vedremo come andrà. Dovrebbe essere una buona giornata per noi, sicuramente è stata una bella qualifica", conclude.