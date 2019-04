Bullismo a Piacenza, 14enne arrestato

I carabinieri di Piacenza hanno arrestato un altro adolescente per estorsione aggravata: è il secondo arresto nel giro di pochi giorni nell'ambito dell'indagine sul bullismo fra adolescenti che l'altro ieri aveva già portato all'arresto di un 16enne che minacciava i coetanei per farsi pagare. Questa volta le manette sono scattate per il suo complice, che ha solo 14 anni, e che è stato fermato da una pattuglia della stazione di Pontedellolio dopo aver estorto 35 euro a un coetaneo fuori da scuola e averlo minacciato di botte.

L'arrestato è stato accompagnato presso il centro di prima accoglienza per minorenni di Bologna. "Le indagini - dicono i carabinieri - proseguono per individuare eventuali ulteriori complici e per impedire il perpetrarsi di questi gravissimi episodi che comporteranno inevitabilmente conseguenze molto pesanti per i responsabili, ancorché minorenni".