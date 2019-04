Rugby: Zebre in Galles, cercasi vittoria

(ANSA) - CARDIFF, 12 APR - Il gruppo delle Zebre Rugby è in Galles dove domani giocherà contro gli Scarlets per il 20/o turno del Guinness PRO14. La franchigia federale è alla ricerca del primo successo del 2019 e della seconda vittoria lontano dal Lanfranchi, dopo il successo di Sochi, in Russia, contro l'Enisei nella Challenge Cup. Lo scorso fine settimana le Zebre hanno perso contro il Connacht a Parma, e ora c'è tanta voglia di riscatto, con 8 cambi nel XV iniziale rispetto a quello di sette giorni fa. Rivoluzionata la linea dei trequarti: solo Padovani e Bisegni mantengono una maglia da titolare. Mediana tutta nuova con l'apertura Azzolini a fare reparto col leader delle presenze del club, Palazzani. Nel pack turno di riposo per Lovotti con Rimpelli titolare in prima linea alla pari di Ortis in seconda e di Brown in terza linea. Il figiano è stato uno dei migliori in campo nell'ultimo turno. In panchina due permit player,il pilone sinistro del Calvisano Fischetti e il pilone destro dell'Accademia Ivan Francescato, Filippo Alongi.