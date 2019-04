F1: Elkann,in Ferrari non per vanagloria

(ANSA) - AMSTERDAM, 12 APR - "Si è in Ferrari non per guadagno personale, vanagloria o visibilità, ma per quello che si può dare alla società". Lo ha affermato il presidente della casa di Maranello, John Elkann con un chiaro riferimento alle parole dell'ex presidente Luca di Montezemolo, che ha accusato il presidente Elkann di non avere esperienza in Formula 1, sostenendo che il team manager Binotto non ha interlocutori nell'azienda.