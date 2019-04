E24, canale satellitare 'all news'

Nasce un nuovo canale satellitare 'all-news' in Emilia-Romagna. Si chiama Er24 ed è realizzato grazie alla collaborazione tra sei emittenti del territorio seguite ogni giorno da oltre 400.000 persone: Trc Bologna, Trc Modena, Telereggio, Tr24 Romagna, 12TvParma e Telestense. La rete - visibile sul canale 518 di Sky e Tivusat e via digitale terrestre sul 215 in tutta la regione - potrà contare su 16 edizioni di Tg locali, 45 produzioni e format originali, con informazioni e contenuti aggiornati dalle 7 alle 24 e 4 edizioni di sport ed economia.

Grazie al satellite 'Hotbird 13E', sarà possibile seguire i programmi delle emittenti non solo in Italia ma anche in tutta Europa e nel Mediterraneo. Er24 è stato presentato in mattinata Fico Eatalyworld. Presenti Edwin Ferrari, presidente di Tr Media, la società edita da Coop Alleanza 3.0 che riunisce i marchi Trc Bologna, Trc Modena e Telereggio e, sul palco, il direttore di Er 24 Ettore Tazzioli insieme ai capiredattori delle sei emittenti coinvolte.