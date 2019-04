'Selfie' davanti alla Lamborghini della Polizia

Si divertivano a scattarsi 'selfie' davanti alla Lamborghini Huracan della Polstrada, esposta in Piazza Maggiore a Bologna per la Festa della Polizia. In mano tenevano mazzette di banconote, come a ostentare ricchezza, e in tasca uno aveva 70 grammi di hascisc, il cui odore non è sfuggito ai cani antidroga, anch'essi in piazza per l'esibizione. La scena è costata l'arresto, per detenzione di stupefacenti a scopo di spaccio, a un 19enne nato in Bangladesh e un romeno di 20 anni, entrambi residenti a Bologna con le rispettive famiglie e, fino a ieri, incensurati. A notarli mentre si scattavano foto con i cellulari sono stati due dei tanti agenti che ieri pomeriggio erano presenti in Piazza Maggiore. Erano senza documenti e sono stati accompagnati in Questura per l'identificazione.