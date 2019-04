Università: Lega, a Bologna si studia su testo anti-Salvini

La Lega dell'Emilia-Romagna punta il dito contro un testo universitario consigliato dalla Facoltà di Scienze Politiche a Bologna. Nel mirino il volume 'La Lega di Salvini - Estrema destra di governo', scritto da Gianluca Passarelli e Dario Tuorto, il primo docente alla Sapienza, il secondo associato a Sociologia Generale a Bologna, nel quale sarebbero contenuti giudizi lesivi di Matteo Salvini e del partito stesso: "Le facoltà non siano luoghi di propaganda politica", spiega il Carroccio, che ha presentato un'interrogazione alla giunta regionale dell'Emilia-Romagna, chiedendo se si ritenga opportuna la sua presenza fra i libri consigliati per la preparazione di un esame universitario. Tra i passaggi considerati "gravi", ne viene citato uno in cui la Lega viene definita un partito "che ha assunto i tratti di una formazione di estrema destra, con tratti razzisti, xenofobi, politicamente e socialmente violenti".