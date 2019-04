Sostanza irritante in scuola materna

(ANSA) - BOLOGNA, 9 APR - Una sostanza irritante diffusa nell'aria ha reso necessaria l'evacuazione, intorno a mezzogiorno, di una scuola materna all'interno dei Giardini Margherita, grande parco pubblico di Bologna. Una prima ipotesi è che le esalazioni possano essere partite da una bomboletta di spray al peperoncino, non è chiaro se spruzzata volontariamente da qualcuno o per errore, ma le verifiche sono ancora in corso. L'allarme è scattato quando, all'improvviso, maestre e bambini hanno avvertito bruciore agli occhi e fastidio alle vie respiratorie. Sono intervenuti Vigili del Fuoco e i medici del 118, che hanno visitato diverse persone, sia adulti che bambini.

Alle fine solo quattro insegnanti hanno avuto bisogno di cure per i sintomi di una lieve intossicazione. Dopo l'evacuazione della scuola, i bambini sono stati portati in giardino dove hanno atteso l'arrivo dei genitori, avvertiti perché andassero a prendere in anticipo i figli. Sul posto anche la Polizia Locale e i Carabinieri del nucleo Radiomobile.