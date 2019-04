'Sigillo' Unibo a Scaccabarozzi

(ANSA) - BOLOGNA, 9 APR - Il rettore dell'Università di Bologna Francesco Ubertini ha consegnato il Sigillo di Ateneo a Massimo Scaccabarozzi, Presidente di Farmindustria che, nell'occasione, ha tenuto una lezione magistrale su 'L'innovazione farmaceutica per un futuro in salute. Learning from leaders', rivolta principalmente agli studenti e ai ricercatori di ambito farmaceutico e biomedico.

Il riconoscimento gli è stato tributato "per la sua attività tesa alla promozione della ricerca farmaceutica in Italia e allo sviluppo del settore industriale, e per il suo impegno nella valorizzazione del farmaco, quale bene etico che produce salute, sviluppo economico e occupazionale". Il conferimento, ha detto Scaccabarozzi, "mi riempie di gioia ed è un riconoscimento anche al valore dell'industria farmaceutica in Italia. Aziende che vivono nel futuro senza dimenticare le proprie radici. Una caratteristica importante per chi fa Ricerca ma anche un fondamento della mia vita".