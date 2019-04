Cene e hotel senza pagare, denunciati

Una coppia residente a Novellara (nella Bassa reggiana) e originaria della provincia di Napoli è stata denunciata per concorso in insolvenza fraudolenta dai carabinieri. Stando alle ricostruzioni dei militari di Novellara il 35enne e la compagna coetanea hanno alloggiato per undici notti, consumando anche altrettante cene romantiche, in un albergo di Novellara, per poi fuggire senza pagare il conto. Dopo aver usufruito del regolare pernottamento per una settimana, come pattuito durante la prenotazione, i due avrebbero chiesto all'albergatore di poter prolungare la loro permanenza nella struttura qualche altro giorno. Poi, la sera in cui dovevano saldare il conto, si sono resi irreperibili e hanno lasciato la camera d'albergo sgombra di ogni proprio effetto personale. Per questa ragione i due sono stati denunciati dal titolare dell'hotel.