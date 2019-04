50 immagini Schumacher in mostra a Imola

(ANSA) - IMOLA (BOLOGNA), 9 APR - Cinquanta momenti straordinari della carriera in Ferrari di Michael Schumacher raccontata con le opere pittoriche della collezione 'Passione Rossa' realizzata dal fotografo e artista Filippo Di Mario. È il tema della mostra ad ingresso libero in programma dal 10 al 28 aprile negli spazi dell'Hub turistico dell'autodromo 'Enzo e Dino Ferrari' di Imola, alla vigilia delle celebrazioni per il 25/o anniversario della scomparsa di Ayrton Senna.

Attraverso la fusione di fotografia e pittura, le foto diventano quadri con l'uso del pennello: Di Mario, fotografo freelance di Formula Uno dalla fine degli anni '90, è artefice di un nuovo linguaggio artistico che porta all'interno della storia di vittorie e di primati del sette volte campione del mondo tedesco, un mito che ha indissolubilmente legato il proprio nome alla Ferrari e marcato un'epoca nella storia della F1. Un lavoro particolare, improntato sul racconto emozionale suscitato dal pilota e dall'evento sportivo.