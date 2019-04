E-R potrebbe chiamare medici in pensione

(ANSA) - BOLOGNA, 8 APR - La sanità emiliano-romagnola potrebbe avere bisogno di richiamare medici in pensione per fare fronte ad eventuali carenze di organico. A non escludere l'ipotesi, nel corso di una conferenza stampa, è l'assessore regionale alla Sanità , Sergio Venturi.

"Può darsi che succeda - ha osservato - il privato lo fa da tempo perché c'è una legge che lo consente. Se i concorsi vanno deserti o se altre forme di reclutamento non dovessero consentire di trovare personale, consideriamo questa come l'ultima delle possibilità. Rientra tra le cose che possiamo fare - ha argomentato -: abbiamo già fatto delle valutazioni giuridiche, non possiamo interrompere un servizio se non abbiamo altre possibilità".

D'altronde, ha concluso Venturi, "in questa fase particolare avremo 2 o 3 anni difficoltà, può darsi che andremo a cercare di assumere i pensionati".