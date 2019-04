Di Carlo: "I 2 rigori erano inesistenti"

(ANSA) - ROMA, 8 APR - Ancora una volta, il Chievo ha da recriminare per l'arbitraggio. Era accaduto in precedenza diverse volte, la storia si è ripetuta anche a Bologna. "Vado a letto sereno, tranquillo - l'ironico commento di Mimmo Di Carlo, allenatore della squadra gialloblu -, perché non voglio parlare di arbitri e di Var: lascio giudicare agli altri quello che è successo. Il Chievo ha avuto due occasioni per passare, poi sono intervenute delle componenti più forti di noi". "Basti guardare le ultime partite - aggiunge il tecnico del Chievo - e analizzare tutte le decisioni che sono state prese contro di noi, per farsi un'idea. E' scandaloso. E' un risultato pesante, questo 3-0, ma noi non ci arrenderemo e proseguiremo fino alla fine. Giocare al calcio è una cosa, vedere rigori inesistenti un'altra".