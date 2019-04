Botte con compagno della ex, ucciso

Un uomo di 46 anni è morto durante una lite in strada a San Mauro Mare, nel Cesenate, con il nuovo compagno della ex fidanzata. Questi, un 44enne ora ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena per le lesioni subite a sua volta nella colluttazione, è stato arrestato dai Carabinieri per omicidio preterintenzionale. E' successo intorno a mezzanotte, a quanto pare tutto davanti alla donna, che ha chiamato i soccorsi. I due si sarebbero affrontati a mani nude.

Il delitto, su cui sono in corso accertamenti dei militari della Compagnia di Cesenatico, sembra dunque maturato nel contesto di una relazione sentimentale finita due mesi fa. Una fine a cui la vittima, ex autotrasportatore, non si era rassegnata. Ieri sera l'uomo è andato a casa della ex, 40 anni, e lì ha incontrato il nuovo compagno, un agente di commercio. I due avrebbero iniziato a litigare. Prima in casa, poi hanno proseguito in strada, colpendosi a vicenda. A un certo punto il 46enne è caduto in terra e non si è più rialzato.