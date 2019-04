Donna uccisa a Modena, uomo in Procura

(ANSA) - MODENA, 7 APR - Gli inquirenti avrebbero individuato il possibile autore dell'omicidio della 40enne originaria dell'Africa trovata morta in un fosso ad Albareto, frazione alle porte di Modena. Secondo quanto trapela, l'uomo si troverebbe proprio in queste ore in Procura, davanti al Pm, Maria Angela Sighicelli che coordina le indagini.

Non è al momento chiaro se siano scattati dei provvedimenti nei confronti dell'uomo, che nelle prossime ore potrebbe però essere sottoposto a fermo.