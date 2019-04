D'Aversa, Parma ottima prestazione

(ANSA) - PARMA, 6 APR - E' soddisfatto del pareggio contro il Torino, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa. "Oggi i ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione - riconosce a fine gara - Nonostante le difficoltà sono scesi in campo con la giusta convinzione e se guardiamo anche agli episodi abbiamo avuto anche pure noi la possibilità di fare risultato. Una gara che è stata caricata alla vigilia di grandi aspettative, da una parte e dall'altra ma alla fine tutto nella normalità. Sano agonismo", aggiunge il tecnico crociato. "Il passaggio al 5-3-2? Lo abbiamo utilizzato tante volte in partita ma forse non se n'era accorto nessuno - conclude il tecnico emiliano - Era l'assetto migliore per i giocatori che avevo in campo. Al di là del modulo è stato l'atteggiamento dei ragazzi a farci portare a casa la partita".