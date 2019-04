Immortalato primo storione che risale Po. FOTO

È stato immortalato al suo primo passaggio dal nodo idraulico di Isola Serafini, isola fluviale del Po nel Piacentino, un esemplare di storione, monitorato in tempo reale dal video del gruppo di ricerca scientifica Graia. Una testimonianza, secondo i ricercatori, della "validità della realizzazione della 'scala di risalita' che favorisce e consente il libero transito di tutte le specie ittiche da questo eccezionale corridoio ambientale". Dall'inaugurazione, circa un anno fa, fino ad oggi si contano oltre 700 mila esemplari di differenti specie passate dalla conca piacentina (gestita dalla Regione Emilia-Romagna), ma quello dello storione che dalle acque del Po risale per deporre le uova 'sconfinando' in Lombardia è il primo avvistamento certificato.